Россия не будет отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС после 2025 года

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Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россия не планирует отстыковывать и затапливать свой сегмент МКС, ведутся переговоры с партнерами по "цивилизованному" завершению работ на станции, сообщил "Интерфаксу" руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Да нет. Я уже сказал, что до 2025 года у нас есть обязательства между государствами, мы собираемся летать. Другое дело, что процедура цивилизованного завершения работ на станции требует времени и ее надо уже может быть даже сейчас начинать обсуждать", - сказал Соловьев, отвечая на вопрос, рассматривается ли вариант отстыковки и затопления станции после завершения участия России в проекте МКС.

По его словам, российский сегмент МКС в полтора раза переработал свой ресурс. "У нас создана (станция - ИФ) была на 15 лет, по опыту "Мира", а сейчас ей уже 22, в 2025 будет 27", - отметил Соловьев.

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что после ухода со станции ответственность за российский сегмент может быть передана партнерам по МКС. Не исключается также вариант коммерческого использования.

По его словам, завершить развертывание станции планируется к 2030 году. Первый модуль будет запущен в 2025 году. Основой станции станет научно-энергетический модуль, который будет специально доработан. Ранее его планировалось использовать на МКС.

Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.