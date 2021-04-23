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Прага поблагодарила Лондон за поддержку в конфронтации с Москвой

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Власти Чехии в пятницу поблагодарили Великобританию за поддержку позиции Праги в дипломатическом противостоянии с Россией.

"Спасибо Доминику Раабу (главе МИД Великобритании) за сегодняшний телефонный звонок, который так важен для нас. Мы ценим поддержку Чехии со стороны Великобритании в условиях подрывной деятельности России" - говорится в сообщении в твиттере главы МИД Чехии Якуба Кулгенека.

По его словам, активность российских спецслужб на территориях стран-членов НАТО абсолютно недопустима.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в стране в 2014 году. Тогда погибли два человека.

К 31 мая в дипмиссиях России в Чехии и Чехии в России останется по семь дипломатов, 25 человек административно-технического персонала и 19 принятых на месте, заявили в МИД РФ.

К этой дате численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала. Численность посольства Чехии в Москве к этому времени всего сократится на 16 дипломатов, 4 работников административно-технических сотрудников, 91 на месте принятого сотрудника.

При этом численный состав генконсульств обеих стран не претерпел изменений.

19 апреля власти Чехии на фоне скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата"

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