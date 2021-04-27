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Посол ФРГ поможет наладить работу посольства Чехии в Москве

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - МИД Германии предложил Чехии помочь организовать работу посольства в Москве, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. В чешской дипмиссии осталось мало сотрудников после взаимных высылок дипломатов.

Дипломатическое противостояние

По словам Мааса, посол Германии Геза Андреас фон Гайр уже начал заниматься этим вопросом. Министр отметил, что "это непросто".

23 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис пообещал чешской дипмиссии такую же помощь со стороны литовского посольства в Москве.

17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, заявив, что заподозрили российскую разведку в причастности ко взрыву склада боеприпасов и гибели двух человек в Чехии в 2014 году. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата.

22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил, что посольство России в Праге должно будет сократить численность персонала до паритетного уровня с посольством Чехии в Москве. То есть, Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российской дипмиссии. На Смоленской площади ответили, что в этом случае к паритету будут приведены категории и количество сотрудников посольств России и Чехии в двух странах, и всего там останутся по семь дипломатов и 25 административных и технических сотрудников.

Генконсульства сокращения пока не затронули.

Хроника 15 – 27 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
Чехия Германия Прага Хайко Маас МИД Геза Андреас фон Гайр Литва Якуб Кулганек

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