Чехия заподозрила Петрова и Боширова в организации взрыва в Врбетице

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генпрокурора Чехии Павла Земана

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Подозреваемые в организации взрыва на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году причастны к "делу Скрипалей". Об этом сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на генерального прокурора Чехии Павла Земана.

"Генеральный прокурор Чехии подтвердил, что двое мужчин, подозреваемых в организации взрыва в 2014 году на складе боеприпасов, – те же самые лица, которых Великобритания идентифицировала как предполагаемых российских агентов, стоящих за отравлением Сергея Скрипаля в Солсбери четыре года назад", - информирует агентство.

По словам Земана, чешские власти считают, что целью взрыва были боеприпасы, которые хранились у болгарского торговца оружием и предназначались для экспорта.

По данным Bloomberg, чешский премьер-министр Андрей Бабиш в свою очередь отказался называть данный взрыв на складе актом государственного терроризма.

Власти Чехии 17 апреля сообщили в решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".

Также чешская полиция сообщила, что объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщениях не уточнялось, в причастности к какому делу их подозревают. В полиции отметили, что речь идет о "тяжком преступлении".

В то же время чешское радио подчеркивало, что речь идет о тех же людях, кого в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.