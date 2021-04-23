Российские военные заявили о готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Сирийские боевики доставляют в окрестности Идлиба отравляющие вещества и готовят провокацию для обвинения Дамаска в применении химоружия, заявляют российские военные.

"На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО, поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб", - сказал журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он заявил, что экстремисты осуществляют доставку отравляющих веществ из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-эш-Шугур и Бдама.

"Отмечается также активизация деятельности "Белых касок" вблизи населенного пункта Мардж-эль-Аджан", - отметил контр-адмирал, подчеркнув, что "террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии".

21 апреля члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) большинством голосов поддержали решение приостановить ряд прав и привилегий Сирии в организации. 15 стран, в том числе Россия, Китай и Иран, проголосовали "против". В Москве назвали решение политизированным и заявили, что "противники Дамаска" ведут ОЗХО "к краху".