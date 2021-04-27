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В Сирии произошел конфликт между арабским и курдским населением

Удалось добиться прекращения огня, в патрулировании участвуют российские вертолеты

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В город Камишлия (Сирия) после конфликта между арабским и курдским населением введена российская военная полиция, в патрулировании участвуют вертолеты, сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

"С целью недопущения провокаций проводится патрулирование районов города силами российской военной полиции при поддержке армейской авиации ВКС России", - сказал Карпов на брифинге во вторник.

Он заявил, что Россия прилагает усилия к разрешению кризисной ситуации в Камишлии (провинция Хасеке), где произошел конфликт между арабским и курдским населением.

"Усилиями центра по примирению враждующих сторон удалось добиться прекращения огня и стабилизировать обстановку", - сказал Карпов.

Россия проводит военную операцию в Сирии с 30 сентября 2015 года. У РФ в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в порту Тартус. Авиация Воздушно-космических сил поддерживает наземные операции сирийской армии. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ, подразделения центра примирения враждующих сторон, военной полиции и морской пехоты.

Сирия Россия ВКС России

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