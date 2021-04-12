ОЗХО опубликовала 2-й доклад о применении химоружия в Сирии в 2018 г.

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник опубликовала очередной доклад Группы по расследованию и идентификации, в котором, в частности, приведены факты применения химического оружия сирийской армией в 2018 году.

"В докладе содержится заключение группы о наличии резонных оснований полагать, что 4 февраля 2018 года военный вертолет ВВС Сирии сбросил на восточную часть (город в провинции Идлиб - ИФ) Саракеба как минимум одну бочку с хлорином, от которого пострадали 12 человек", - говорится в пресс-релизе ОЗХО, приуроченном к публикации документа.

"Доклад содержит всеобъемлющий обзор всей полученной в рамках расследования информации, включая показания людей, находившихся в соответствующих местах и в то время, когда происходили инциденты, анализы образцов, собранных на местах происшествий, обзор симптомов, проявившихся у пострадавших и медперсонала, анализ фотографий, в том числе и спутниковых снимков, а также консультации экспертов", - отмечается в пресс-релизе.

Первый доклад Группы по расследованию и идентификации о применении химоружия в Сирии был опубликован год назад.