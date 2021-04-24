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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:14Заразились
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В Индии за сутки скончалось более 2,6 тыс. инфицированных COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Медицинские службы Индии за сутки зафиксировали рекордное количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом COVID-19 - 2 624, сообщают в субботу западные СМИ.

Таким образом, официальное число жертв COVID-19 в Индии приближается к 190 тыс. Также за сутки выявлены более 340 тыс. случаев болезни, а всего за время эпидемии коронавируса диагностировали более чем у 16,6 млн человек. При этом за три последних дня количество подтвержденных случаев болезни выросло примерно на 1 млн.

При этом многие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных.

По данным СМИ, во многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения, в частности, в столице Нью-Дели переполнены.

Отмечается и нехватка кислородных баллонов, в связи с чем правительство, которое подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемии, направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии. Помимо этого, власти требуют от промышленности увеличить производство этих предметов и дефицитных жизненно важных лекарств.

Ранее также сообщалось об обнаружении в стране "индийского" штамма коронавируса.

По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по летальности от вируса - четвертое.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Хроника 09 января 2020 года – 24 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

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