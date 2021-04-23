Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 05:17Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Канада приостанавливает полеты из Индии и Пакистана из-за COVID-19

Канада приостанавливает полеты из Индии и Пакистана из-за COVID-19
Самолеты Air Canada в Международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо в Монреале
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Канада прекращает полеты из Пакистана и Индии на 30-дневный период на фоне роста случаев коронавируса в этих странах и появления нового штамма в Индии, сообщает Radio-Canada.

В миреВ Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19Читать подробнее

Поскольку все большее число путешественников из обеих стран прибывают в Канаду с COVID-19, все коммерческие и частные пассажирские рейсы из этих стран запрещены с 23:30 четверга, отмечает радио со ссылкой на министерство транспорта Канады.

Запрет не будет распространяться на основные грузовые рейсы.

В настоящее время Канада требует, чтобы все прибывшие проходили тестирование на COVID-19 и карантин в течение 10 дней после въезда в страну. По данным министерства здравоохранения Канады, 50% всех положительных тестов на COVID-19 обнаруживается у путешественников из Индии.

Индия превзошла рекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 за день в четверг, когда было зарегистрировано 314 тыс. новых случаев заболевания вирусом.

Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Канада Индия Пакистан COVID-19 коронавирус

Новости по теме

Новости

В Миннеаполисе прошли похороны застреленного полицией Данте Райта

В Миннеаполисе прошли похороны застреленного полицией Данте Райта

Грета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топлива

Грета Тунберг призвала страны отказаться от ископаемого топлива

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Пилотируемый Crew Dragon-2 компании SpaceX стартует к МКС

Глава СММ ОБСЕ на Украине заявил о расширении боевых действий в Донбассе

Пандемия коронавируса

ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

ЕС готов ввести к лету "зеленый сертификат" для передвижения внутри союза

В США сочли достойными идеи Путина по вопросам климата

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Главы ДНР и ЛНР пригласили Зеленского в Донбасс

Категории и число сотрудников посольств РФ и Чехии приводятся к паритету

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение

Климатическая повестка с политическим окрасом. Обобщение
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');