Канада приостанавливает полеты из Индии и Пакистана из-за COVID-19

Самолеты Air Canada в Международном аэропорту имени Пьера Эллиота Трюдо в Монреале Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Канада прекращает полеты из Пакистана и Индии на 30-дневный период на фоне роста случаев коронавируса в этих странах и появления нового штамма в Индии, сообщает Radio-Canada.

Поскольку все большее число путешественников из обеих стран прибывают в Канаду с COVID-19, все коммерческие и частные пассажирские рейсы из этих стран запрещены с 23:30 четверга, отмечает радио со ссылкой на министерство транспорта Канады.

Запрет не будет распространяться на основные грузовые рейсы.

В настоящее время Канада требует, чтобы все прибывшие проходили тестирование на COVID-19 и карантин в течение 10 дней после въезда в страну. По данным министерства здравоохранения Канады, 50% всех положительных тестов на COVID-19 обнаруживается у путешественников из Индии.

Индия превзошла рекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19 за день в четверг, когда было зарегистрировано 314 тыс. новых случаев заболевания вирусом.