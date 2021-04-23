Индия второй день подряд бьет рекорды заболеваемости COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Индии за минувшие сутки выявили новых 332 730 случаев заражения коронавирусом, это новый мировой рекорд, пишет Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны. Умерли за сутки 2 263 заболевших.

Предыдущий рекорд Индия установила только накануне - 314 835 новых случаев COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 16 263 695 случаев коронавирусной инфекции, умерли 186 920 заразившихся.

Врачи и чиновники говорят о дефиците кислорода в больницах.

Утром в пятницу в инфекционной больнице для ковид-пациентов в местности Вирар в 70 км от Мумбаи случился пожар в отделении интенсивной терапии. Как пишет Times of India, погибли 14 человек, нескольких выживших перевезли в другие больницы. Причина возгорания еще не установлена.