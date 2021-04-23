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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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Индия второй день подряд бьет рекорды заболеваемости COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Индии за минувшие сутки выявили новых 332 730 случаев заражения коронавирусом, это новый мировой рекорд, пишет Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны. Умерли за сутки 2 263 заболевших.

Предыдущий рекорд Индия установила только накануне - 314 835 новых случаев COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии в стране было выявлено 16 263 695 случаев коронавирусной инфекции, умерли 186 920 заразившихся.

Врачи и чиновники говорят о дефиците кислорода в больницах.

Утром в пятницу в инфекционной больнице для ковид-пациентов в местности Вирар в 70 км от Мумбаи случился пожар в отделении интенсивной терапии. Как пишет Times of India, погибли 14 человек, нескольких выживших перевезли в другие больницы. Причина возгорания еще не установлена.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.21 апреля. В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек.19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
В Мексике число скончавшихся от COVID-19 превысило 213,5 тысяч человек. На фото: пиньята в виде коронавируса в одном из магазинов Мехико.
Хроника 09 января 2020 года – 23 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Вирар Минздрав Коронавирус Мумбаи

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