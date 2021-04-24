Космический корабль Crew Dragon-2 сблизился с МКС перед стыковкой

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, выведенный накануне на орбиту, в субботу сблизился с Международной космической станцией (МКС) для предстоящей стыковки, сообщило НАСА.

Как сообщило агентство, корабль подошел к МКС на расстояние 300 метров.

Стыковку к модулю Harmony американского сегмента станции планируется совершить примерно в 05:10 по времени Восточного побережья США (12:10 по Москве). Crew Dragon-2 должен будет состыковаться с МКС в автоматическом режиме.

В состав экипажа корабля входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Астронавты Crew Dragon-2 будут работать на МКС около шести месяцев в составе общего экипажа станции из семи человек. Корабль покинет ее не ранее 31 октября. Спускаемая капсула корабля должна будет совершить мягкое приводнение на парашютах в Атлантике.

Запуск на орбиту Crew Dragon-2 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 осуществлен в рамках коммерческой пилотируемой программы НАСА и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта JAXA Соити Ногути.

28 апреля корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами вернется на Землю. До этого в течение четырех дней на станции будет находиться экипаж в составе 11 человек.