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Между пилотируемым кораблем Crew Dragon-2 и МКС открылись люки

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Между американским пилотируемым кораблем Crew Dragon-2 компании SpaceX и Международной космической станцией (МКС), к которой он пристыковался в субботу, открылись люки, сообщило НАСА.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции в 05:08 по времени Восточного побережья США (12:08 по Москве).

В состав экипажа Crew Dragon-2 входят представители сразу трех космических агентств - астронавты НАСА Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Астронавты присоединятся к семи членам экипажа станции. В течение четырех дней он в общей сложности будет состоять из 11 человек, а к станции впервые будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта НАСА Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на корабле Crew Dragon-1 американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер (которая является командиром станции) и астронавта JAXA Соити Ногути.

Возвращение корабля Crew Dragon-1 на Землю с четырьмя астронавтами планируется 28 апреля.

Crew Dragon-2 SpaceX МКС НАСА

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