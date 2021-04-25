Минэнерго Белоруссии сообщило о взломе сайта БелАЭС

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Официальный сайт БелАЭС в воскресенье был взломан, сообщили в телеграм-канале министерства энергетики Белоруссии.

"Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно, сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком", - отметили в ведомстве.

Когда сайт будет работать в прежнем режиме, не сообщается.

Утром на главной странице сайта БелАЭС появилось заявление, опубликованное от имени якобы работников электростанции, в котором говорилось о серьезной опасности, которую она представляет. Авторы послания призывали мировое сообщество вмешаться и повлиять на руководство Белоруссии с требованием закрыть БелАЭС.