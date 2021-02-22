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Приемка первого энергоблока БелАЭС запланирована в апреле-мае

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Приемка первого энергоблока Белорусской АЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае, сообщил журналистам первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Белоруссии Леонид Дедуль в понедельник.

"А затем, по положительном заключении комиссии, будет ввод в эксплуатацию", - сказал Дедуль, которого цитирует госагентство БелТА.

Он пояснил, что приемку будет проводить специальная комиссия. Распоряжением премьера страны будет утвержден ее состав. Как подчеркнул Дедуль, "но до этого на атомной станции будет проведена работа по оценке готовности блока №1 к вводу в эксплуатацию". Представитель Госатомнадзора сказал, что на станции должны предъявить надзорным органам все необходимые документы.

По его словам, будет проконтролировано состояние объектов и систем, готовность персонала. Госатомнадзор подготовит заключение, на основании которого будет выдана лицензия на эксплуатацию. Все эти документы предъявят приемочной комиссии.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа прошлого года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.

Белоруссия Белорусская АЭС БелАЭС Росатом

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