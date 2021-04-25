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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:08Заразились
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В Индии сообщили об успехах вакцинации от COVID-19

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Индия вышла на первое место в мире по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в воскресенье индийская газета Times of India со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

"Это очередное значительное достижение - Индия быстрее других стран преодолела границу в 140 млн сделанных прививок. И на достижение этого результата потребовалось 99 дней", - констатирует ведомство.

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Согласно его статистике, почти 60% прививок сделаны жителям штатов Махараштра, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат, Западная Бенгалия, Карнатака, Мадхья-Прадеш и Керала.

При этом в Индии также регистрируются антирекорды по количеству выявленных случаев COVID-19. Так, по данным Times of India, за последние сутки в стране выявлено 350 тыс. новых инфицированных.

Индия занимает второе после США место по количеству заражений - в стране почти 17 млн случаев инфицирования.

Хроника коронавируса. Апрель.

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