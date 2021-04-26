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Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом месте

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник сообщил, что желает провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, отметив при этом, что место встречи не имеет значения, сообщает газета Financial Times (FT).

"Украинский лидер сказал, что хочет провести двустороннюю встречу с Путиным", - информирует FT.

Как заявил Зеленский в интервью изданию, ему "все равно, каким будет место" проведения встречи. "Все дело в содержании", - цитирует FT слова украинского президента.

При этом, по данным издания, Зеленский заявил, что не согласится с требованием российского лидера, что для начала украинский президент должен провести переговоры с "лидерами донбасских сепаратистов".

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"У меня нет намерения разговаривать с террористами, и это просто не представляется возможным для меня в моей позиции", - сказал Зеленский.

20 апреля Зеленский предложил президенту Путину встретиться в любой точке Донбасса. Он заявил в видеообращении, что на заседании политических советников "Нормандской четверки" 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

22 апреля Путин сообщил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение украинского президента встретиться на территории Донбасса.

Тогда Путин сказал, что если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР.

Путин отметил, что в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. "Это касается ряда проблем в двусторонних отношениях напрямую. Это касается отношения к Русской православной церкви, попыток ее разрушения. Это касается отношения к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины и российским гражданам, проживающим на Украине", - сказал он.

Владимир Зеленский Владимир Путин Украина

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