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Зеленский заявил о подготовке к встрече с Путиным

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России Владимиром Путиным и дал соответствующее поручение руководителю своего офиса Андрею Ермаку.

"Мне кажется, все идет к тому, что эта встреча состоится. Я действительно предложил (Путину), и это слышали - встретиться на Донбассе. Президент РФ подтвердил намерение встретиться. Он предложил это сделать в Москве. Я уже дал задачу руководителю офиса президента Андрею Ермаку, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, чтобы они нашли взаимопонимание, нашли термины и место, где мы можем встретиться", - сказал Зеленский.

Ранее Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским в любое время в Москве для обсуждения двусторонних отношений. Президент России отметил что, если Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями ЛНР и ДНР, "а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия".

Также, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если Путин и Зеленский встретятся, то они не будут обсуждать тему Крыма.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин

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