Германия захотела купить 30 млн доз "Спутника V"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Германия хочет купить 30 миллионов доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер.

"Мы хотим купить три раза по 10 млн доз "Спутника V" - в июне, июле и в августе", - сказал в четверг Кретчмер, который находится с визитом в Москве. Его слова приводит телеканал N-TV.

Он уточнил, что закупка может состояться только после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).