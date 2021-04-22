Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 22.04В России 4 736 121+8 996В мире 143 842 820+889 975

Германия захотела купить 30 млн доз "Спутника V"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Германия хочет купить 30 миллионов доз вакцины от коронавируса российского производства "Спутник V", сообщил премьер-министр Саксонии Михаэль Кретчмер.

В РоссииEMA не получало данных о случаях тромбоза после прививки "Спутником V"Читать подробнее

"Мы хотим купить три раза по 10 млн доз "Спутника V" - в июне, июле и в августе", - сказал в четверг Кретчмер, который находится с визитом в Москве. Его слова приводит телеканал N-TV.

Он уточнил, что закупка может состояться только после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Хроника коронавируса. Апрель.

20
В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек19 апреля. Власти индийской столицы Нью-Дели ввели в городе полный локдаун до 26 апреля. В городе началась четвертая волна пандемии. Последнее время в Дели выявляют около 25 тыс. новых случаев заражения каждый день.16 апреля. В немецком Харбурге проходит кампания по информированию граждан о ситуации с коронавирусом.15 апреля. На Филиппинах наблюдается самый большой рост случаев COVID-19 с начала пандемии, многие пациенты вынуждены находиться дома, не получая жизненно необходимой помощи из-за переполненных больниц и повышая риск заражения членов семьи.14 апреля. Во время священного для мусульман месяца Рамадан в мечетях Дубая сохраняются основные меры профилактики коронавируса.13 апреля. В Англии открылись спортивные залы, салоны красоты, парикмахерские, бассейны, библиотеки, зоопарки, парки развлечений и рестораны.12 апреля. Подземные переходы и другие общественные пространства в Варшаве дезинфицируют водой с высоким содержанием озона.11 апреля. Жители столицы Парагвая наблюдают за футбольным турниром.9 апреля. В дрезденском кинотеатре "Schauburg" открыли центр экспресс-тестирования на COVID-19.7 апреля. Напротив британского парламента в Лондоне появился стихийный мемориал жертвам пандемии.6 апреля. Итальянская полиция на вертолетах патрулирует Ливорно во время трехдневного карантина.5 апреля. Ежедневное число случаев заболевания COVID-19 в Индии выросло на 103 558, что является самым большим суточным приростом в стране.2 апреля. Вакцинация населения против COVID-19 на стадионе имени Паскуаля Герреро в городе Кали, Колумбия.1 апреля. Палестинский медицинский работник отдыхает в клинике ближневосточного агентства ООН в городе Газа.1 апреля. Сотрудники скорой помощи везут пациента с COVID-19 в государственную больницу Base Publico Hospital в Бразилиа.1 апреля. Вакцинация людей старше 75 лет препаратом Pfizer-BioNTech началась в Южной Корее. 1 апреля. Калифорния ослабила карантинные ограничения.1 апреля. Работа госпиталя для пациентов с COVID-19 в экспоцентре "Сокольники" в Москве. 1 апреля. В индийском штате Западная Бенгалия зарегистрировано 982 новых случая заболевания COVID-19 и 2 случая смерти.1 апреля. Подготовка избирательных участков накануне досрочного голосования на выборах мэра Сеула.
В Чили с начала пандемии жертвами COVID-19 стали более 25 тысяч человек
Германия Саксония Спутник V

Новости по теме

Новости

ПАСЕ потребовала освободить Навального до 7 июня

Глава МИД Франции предупредил Москву об ответственности за Навального

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Швейцария начала расследование против Credit Suisse в связи с Archegos

Саммит НАТО в 2021 году состоится 14 июня

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19

В Индии за сутки выявили почти 315 тысяч случаев COVID-19
Пандемия коронавируса

В мире от COVID из 143,5 млн заразившихся умерли более 3 млн человек

Пандемия коронавируса

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

В Мексике и Польше обнаружены поддельные вакцины Pfizer

Что случилось этой ночью: четверг, 22 апреля

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

WSJ узнала о намерении Байдена признать геноцид армян в Османской империи

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение

Фигурантам дела о заговоре против Лукашенко предъявлено обвинение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');