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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
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Меркель намерена в июне открыть COVID-вакцинацию для всего взрослого населения

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Ангела Меркель в понедельник заявила, что все взрослое население страны с июня сможет претендовать на вакцинацию от коронавируса COVID-19, сообщает агентство Associated Press.

"Это не означает, что все сразу же смогут вакцинироваться. Но у всех будет возможность попытаться записаться на вакцинацию", - сказала Меркель. С таким заявлением канцлер выступила после заседания с участием руководителей всех регионов страны.

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Пока приоритет в вакцинации в Германии отдается пожилым людям, сотрудникам медицинских учреждений, а также гражданам с хроническими заболеваниями.

Кампания по вакцинации в Германии началась в декабре. К концу марта около 10% населения страны получили как минимум первую дозу препарата.

В Германии за время пандемии выявили свыше 3,3 млн случаев заболевания COVID-19, около 82,3 тыс. человек скончались от последствий заражения этой инфекцией.

Хроника 09 января 2020 года – 26 апреля 2021 годаПандемия коронавируса
Германия Ангела Меркель коронавирус

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