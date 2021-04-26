В разговоре Путина и Макрона в центре внимания был конфликт в Донбассе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона основное внимание уделялось конфликту в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

"Особое внимание уделено внутриукраинскому конфликту. Выражена обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности на Юго-Востоке Украины", - говорится в сообщении.

Путин "обратил внимание на провокационные действия Киева, который целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения, игнорирует положения Минских соглашений". "Акцентирована необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего - по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Макрон информировал Путина по существу недавно прошедших в Париже переговоров с президентом Украины.

Согласно сообщению кремлевской пресс-службы, "подтвержден настрой на продолжение плотного взаимодействия России и Франции в "нормандском" формате".

Кроме того, Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, положение в Ливии, борьбу с коронавирусом, российско-чешские отношения и ситуацию вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Рассмотрена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. С удовлетворением констатировано, что обстановка остается спокойной, продолжается планомерная работа по реализации заявлений президентов России и Азербайджана и премьер-министра Армении по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января сего года. Выражена обоюдная готовность к координации по различным аспектам нагорно-карабахского урегулирования, в том числе по линии Минской группы ОБСЕ", - говорится в сообщении.

При обсуждении положения в Ливии Путин и Макрон "высказались за дальнейшее содействие продвижению политического процесса с участием всех ключевых ливийских сил".

Президенты России и Франции также обменялись мнениями по тематике борьбы с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе.

"По просьбе Эммануэля Макрона Владимир Путин прокомментировал нынешнее состояние российско-чешских отношений, подчеркнув абсурдный характер выдвинутых Прагой в адрес России обвинений и предпринятых действий", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что "затрагивалась и ситуация вокруг Навального".

Лидеры условились о продолжении регулярного диалога по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня, говорится в сообщении. Кремль отмечает, что разговор состоялся по инициативе французской стороны.