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Макрон поддержал партнеров Франции на фоне высылки из РФ европейских дипломатов

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил поддержку странам-партнерам Франции в Европе на фоне высылки ряда европейских дипломатов с российской территории, сообщают парижские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

"Макрон выразил поддержку Франции европейским странам-партнерам", - отмечается в сообщениях.

СМИ подчеркивают, что Макрон поднял эту тему в связи высылкой из России дипломатов Чехии и ряда других стран ЕС.

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17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов, которых Прага считает сотрудниках разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. По версии чешских властей, российские спецслужбы оказались причастны к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, при котором погибли два человека.

19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".

МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

21 апреля глава МИД Чехии провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, сообщив ему, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России. На следующий день МИД Чехии заявил о решении уравнять число представителей персонала в посольстве России в Чехии до уровня представительства в чешском посольстве в Москве.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей, в том числе в отношении российских дипломатов.

Хроника 15 – 26 апреля 2021 годаДипломатическое противостояние
Эммануэль Макрон Владимир Путин

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