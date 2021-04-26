МИД Румынии объявил о высылке российского дипломата

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Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Румынские власти объявили персоной нон-грата советника военного атташе посольства РФ в Бухаресте Алексея Гришаева "за действия и активность, которые идут вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года", сообщили в понедельник в МИД республики.

В румынском внешнеполитическом ведомстве отметили, что эта информация доведена до сведения посла РФ в Бухаресте Валерия Кузьмина, которого в МИД пригласил глава министерства Богдан Ауреску.

Первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным Владимир Джабаров отметил, что Россия должна ответить на высылку ее дипломата из Румынии адекватно, синхронно и, возможно, асимметрично.

"Я думаю, (ответить - РФ) адекватно, синхронно. Такие выпады нельзя оставлять без ответа. Я не исключаю, что МИД России примет решение о высылке не одного, а двух, трех дипломатов посольства Румынии в России", - сказал Джабаров "Интерфаксу" в понедельник, отвечая на вопрос, каким должен быть ответ Москвы.

17 апреля власти Чехии решили выслать 18 российских дипломатов, которых Прага считает сотрудниками разведки, работающими под дипломатическим прикрытием. В Чехии утверждают, что российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, при котором погибли два человека. МИД РФ объявил в ответ 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

Позже страны Балтии решили выслать в общей сложности четырех российских дипломатов, Словакия из солидарности с Прагой высылает трех сотрудников посольства РФ.

15 апреля США объявили о новых санкциях против России, в том числе о решении выслать из дипломатической миссии РФ в Вашингтоне 10 ее сотрудников. Вслед за этим Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон-грата.