Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:56Заразились
на 26.04В России 4 771 372+8 803В мире 147 189 618+727 967

Пентагон отметил, что Россия отвела часть войск от границ с Украиной

Пентагон заяви

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные пока не могут определить, будет ли Россия отводить от границы с Украиной все ранее переброшенные туда войска, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

В РоссииДва больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после ученийДва больших десантных корабля Северного флота остались в Черном море после ученийЧитать подробнее

"Пока рано говорить о том, отводят ли они все свои войска", - приводит слова Кирби агентство Bloomberg.

Представитель Пентагона отметил, что, по данным Вашингтона, РФ действительно уже отвела часть войск от границы.

Министр обороны России Сергей Шойгу 22 апреля объявил о завершении проверки войск в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты. Он поставил задачу командующим приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский приветствовал шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации в Донбассе.

С начала 2021 года в зоне вооруженного конфликта в Донбассе произошло обострение, несмотря на заключенное ранее бессрочное перемирие. С обеих сторон возросло число погибших и раненых, регулярно звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня.

США Россия Украина

Новости по теме

Новости

Россия выйдет из Договора по открытому небу до конца мая

Пандемия коронавируса

ВОЗ направила 2,6 тыс. сотрудников на помощь Индии в борьбе с COVID

Пандемия коронавируса

Турция ввела локдаун до середины мая из-за роста COVID-заболеваемости

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции

Лондон ввел санкции против 14 россиян в рамках борьбы против коррупции
Дипломатическое противостояние

Макрон поддержал партнеров Франции на фоне высылки из РФ европейских дипломатов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

В Чернобыльской зоне отчуждения создадут музей и места отдыха

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Кипр с 10 мая откроет границы для вакцинированных туристов

Канцлер Австрии выступил против дополнительных санкций в отношении РФ

Дипломатическое противостояние

Лавров счел "абсолютно здравым" заявление Земана по взрывам в Чехии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');