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Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш

Отряд российских боевых кораблей на пути из Сирии домой прошел Ла-Манш
Фото: Балтийский флот ВМФ РФ

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Балтийского флота во главе с корветом "Стойкий", выполняющий задачи дальнего похода, завершил прохождение проливов Па-де-Кале и Ла-Манш, сообщил в субботу Балтийский флот (БФ).

Отмечается, что его прибытие на главную базу флота запланировано на конец апреля.

Отряд кораблей, в котором также находятся танкер "Кола", морской буксир "Яков Гребельский" и плавучая мастерская ПМ-82, "вышел в море из порта Тартус 8 апреля и взял курс на Балтийск", информирует БФ.

Отряд вышел в море из пункта постоянного базирования в Балтийске для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

За это время экипажи корвета "Стойкий" и танкера "Кола" побывали в Индийском океане, где приняли участие в международных маневрах.

В Индийском океане экипаж "Стойкого" отработал несколько десятков учений различной направленности. Балтийцы побывали с деловыми заходами в портах Ирана и Омана. Проведены учения по противовоздушной и противолодочной обороне, отработаны антипиратские учения. По данным штаба БФ, во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в порт Судана.

Балтийский флот Сирия Ла-Манш

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