Европарламент завершил законодательное оформление Brexit

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейский парламент завершил законодательное оформление выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), утвердив Соглашение о торговле и сотрудничестве. Документ устанавливает правила будущих отношений между Лондоном и Брюсселем.

В сопровождающей резолюции также содержатся пункты о процедурах безопасности при обмене и защите секретной информации. За соглашение проголосовали 660 евродепутатов. Пять из них высказались "против". 32 парламентария воздержались.

Председатель Европарламента Давид Сассоли отметил, что ЕС заинтересован в отношениях с Великобританией. Он добавил, что новое соглашение позволит смягчить последствия Brexit для граждан и бизнеса.

Соглашение о правилах будущих отношений ЕС и Великобритании уже применяется с 1 января 2021 года на временной основе. Это сделано, чтобы свести к минимуму трансграничные проблемы в ожидании его ратификации. Срок действия временного применения истекает 30 апреля 2021 года. Согласие парламента было необходимо для того, чтобы соглашение должным образом вступило в силу.

В ходе дебатов во вторник по принятой резолюции европейские депутаты практически единодушно критиковали инициативу Великобритании по выходу из Евросоюза, расценивая ее как историческую ошибку.

Докладчик Европарламента по этому вопросу Андреас Шидер заявил на пресс-конференции в Брюсселе: "Это ошибка. Но надо суметь адаптироваться к обстоятельствам, и мы должны следить как раз за тем, чтобы эта историческая ошибка не навредила обыкновенным людям, как вы и я, которые всего лишь пытаются нормально жить. Посмотрим, что нам готовит будущее. Но я хотел бы надеяться, что это соглашение закладывает хорошее начало".

Великобритания с 1 января 2021 года завершила процесс выхода из ЕС, который начался в конце января 2020 года. В течение года представители Европейского союза и Великобритании обсуждали то, как будут строиться дальнейшие отношения между сторонами в самых разных сферах.