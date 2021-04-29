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Мексика и Россия будут обмениваться информацией о штаммах коронавируса

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Мексика и Россия будут обмениваться данными о штаммах COVID-19, заявил по итогам первого дня визита в РФ глава мексиканского МИД Марсело Эбрард. Его слова приводит агентство EFE.

"Речь - об обмене информацией и о секвенировании", - сказал Эбрард, подчеркнув важность такого обмена для обеих стран.

Он отметил, что все договоренности о поставках в Мексику вакцины "Спутник V" в силе.

Ранее в среду Эбрард заявил о заинтересованности Мексики в производстве российских вакцин "Спутник V", "Спутник Лайт" и других перспективных российских вакцин на долгосрочной основе.

"Компания Birmex, которая уже несколько десятилетий занимается производством вакцин, сейчас работает с РФПИ для того, чтобы организовать массивное производство на комбинированной основе "Спутник V" или "Спутник Лайт" или "Спутник 2.0". Поэтому я говорю о долгосрочной перспективе, чтобы сотрудничать не только в чрезвычайной ситуации, но и для того, чтобы наладить каналы нашего сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Мексика Россия Марсело Эбрард Коронавирус Спутник V

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