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Байден назвал главной угрозой для США сторонников "белого превосходства"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу призвал не игнорировать тот факт, что американская разведка сочла главной угрозой для нации сторонников теории "белого превосходства".

"Мы все видели колено несправедливости на шее Черной Америки", - напомнил он о смерти Джорджа Флойда, погибшего при задержании полицейскими.

Байден призвал "восстановить доверие между правоохранительными органами и людьми, которым они служат", и "искоренить системный расизм в нашей системе уголовного правосудия". Он также обратился к законодателям с просьбой работать вместе над полицейской реформой.

"Я знаю, что у республиканцев есть свои собственные идеи, и они ведут продуктивные дискуссии с демократами. Нам нужно работать вместе, чтобы найти консенсус. Давайте сделаем это в следующем месяце, к первой годовщине смерти Джорджа Флойда", - отметил Байден.

Упомянул Байден и внешние угрозы - например, Иран и КНДР, противостоять которым он намерен с помощью дипломатии и "твердого сдерживания".

"Что касается ядерных программ Ирана и Северной Кореи, которые представляют серьезную угрозу безопасности Америки и мировой безопасности, мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками, чтобы противостоять угрозам, исходящим от обеих этих стран, посредством дипломатии и твердого сдерживания", - заявил президент США.

Также, по словам Байдена, он предупредил председателя КНР Си Цзиньпина, что США продолжат наращивать военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, "но не для того, чтобы начать конфликт, а для предотвращения конфликта". Также он сказал Си Цзиньпину, что "будет защищать американские интересы по всем направлениям", хотя и "приветствует конкуренцию".

Ранее Байден в обращении к Конгрессу заявил, что США не стремятся к эскалации в отношениях с Россией и готовы к сотрудничеству во взаимовыгодных областях, но предупредил, что ее "действия имеют последствия".

США Джо Байден Иран КНР КНДР

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