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США готовы отказаться от жестких санкций против Ирана ради ядерной сделки

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность почти полного отказа от некоторых самых жестких санкций в отношении Ирана в попытке вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме (СВПД), сообщает Associated Press со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.

Собеседники агентства отказались назвать конкретные меры, отмена которых обсуждается, отметив, что США открыты для отмены любых несовместимых с ядерной сделкой ограничений.

По данным Associated Press, речь может идти о так называемых "неядерных санкциях", связанных с терроризмом, разработкой ракет и правами человека. Кроме того, по словам одного из собеседников агентства, США могут отменить санкции на доступ Ирана к международной финансовой системе.

Между тем, действующие чиновники отметили, что никаких решений еще не принято.

На переговорах в Вене уже несколько недель эксперты Ирана и сокращенной "пятерки" международных посредников (Великобритания, Германия, КНР, Россия и Франция) работают над синхронизацией возвращения США в СВПД, отменой американских санкций в отношении Ирана и возвращению Тегерана к выполнению в полном объеме принятых обязательств по ядерной сделке.

США, которые вышли из СВПД в мае 2018 года, ведут с Ираном переговоры в Вене не напрямую, а через других участников ядерной сделки.

В мае 2018 года США вышли из СВПД и возобновили действие антииранских санкций. Через год Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия СВПД. Иран заявил в ответ, что первый шаг - за США.

США Иран СВПД

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