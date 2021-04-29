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КНР предостерегла США от навязывания своих демократических идеалов

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - МИД Китая призвал Вашингтон не навязывать свои демократические идеалы. По сообщениям западных СМИ, представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь предупредил, что "принуждение других стран принять чью-либо демократическую систему лишь вызовет раскол, усилит напряженность и подорвет стабильность".

Заявление МИД Китая последовало после первого выступления президента США Джо Байдена в Конгрессе, где он в частности заявил о том, что Вашингтон не добивается конфликтов с Пекином. Американский президент отметил, что "автократы считают, что демократии не могут соперничать", подчеркнув, что США как раз приветствуют конкуренцию, в частности, с Китаем.

Ван Вэньбинь добавил, что для США и КНР нормально соперничать в некоторых сферах, но противостояние не должно переходить границы.

"Такой вид соперничества должен представлять собой легкоатлетическую гонку, а не смертельную дуэль", - заявил представитель китайского МИД. Он добавил, что Китай намерен развивать с США отношения, которые не основаны на конфликтах и конфронтации", - добавил Ван Вэньбинь.

Также в своей речи Байден указал, что США смогут повести за собой весь мир. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "атавизмами однополярного мира".

Джо Байден Китай США Ван Вэньбинь

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