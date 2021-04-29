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Киргизия обвинила Таджикистан в использовании минометов на границе

Киргизия обвинила Таджикистан в использовании минометов на границе
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии заявила, что пограничные войска и спецназ МВД Таджикистана использовали минометы и пулеметы против киргизских военнослужащих.

По данным киргизской службы, военные Таджикистана днем 29 апреля "начали массированный обстрел, в том числе из минометов, пулеметов и автоматов у водозабора "Головной", расположенного в селе Кок-Таш Баткенского района".

Ранее заместитель главы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил "Интерфаксу", что между сотрудниками силовых структур двух стран произошла перестрелка, четверо ранены. Он констатировал, что ситуация на киргизско-таджикской границе вышла из-под контроля.

В свою очередь в Таджикистане заявили, что это военные Киргизии открыли огонь по военнослужащим пограничных войск соседней страны.

В среду, 28 апреля, на неописанном участке киргизско-таджикской границы произошел конфликт между гражданами двух стран, закончившийся стрельбой. Пострадали четыре человека.

По данным ведомств Киргизии, ситуация обострилась утром в четверг, когда граждане Таджикистана начали обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей.

Конфликтная граница

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Таджикистан Киргизия

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