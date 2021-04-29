В Киргизии возбуждено дело по факту стычки на границе c Таджикистаном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - По инциденту на киргизско-таджикской границе УВД Баткенской области Киргизии возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"По приграничному конфликту, произошедшему накануне на водозаборе "Головной", возбуждено уголовное дело по статье "Массовые беспорядки". Факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, началось досудебное производство", - сказали в УВД.

В свою очередь Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии распространила в четверг заявление, в котором говорится, что инцидент на водораспределителе был спровоцирован таджикской стороной.

"Информация таджикской стороны, опубликованная в соцсетях, о якобы провокационных действиях со стороны граждан Киргизии, которых специально привозят из отдаленных населенных пунктов и подстрекают к межнациональному конфликту, полностью искажает реальное положение дел на киргизско-таджикской государственной границе. Инцидент был спровоцирован гражданами Таджикистана", - говорится в заявлении.

По информации Погранслужбы Киргизии, пострадали трое киргизских граждан.

"Во время последних переговоров пограничных представителей Киргизии и Таджикистана, представители соседнего государства заявили, что пятеро граждан Таджикистана получили различные телесные повреждения: четверо получили ушибы от камней; один, якобы, получил ранение от охотничьего оружия. В ходе инцидента граждане Киргизии оружие не применяли", - заявили в Погранслужбе.

По итогам переговоров, таджикская сторона согласилась демонтировать установленные видеокамеры, которые стали причиной конфликта на приграничной территории, однако обещания еще не реализованы.

"Распространяемая таджикской стороной информация о том, что гидросооружение полностью относится к Таджикистану и что граждане Киргизии в одностороннем порядке оккупировали его, не соответствует действительности. Вместо урегулирования сложившейся ситуации, подобными заявлениями таджикская сторона нагнетает обстановку и вносит разлад в диалог между населением приграничных районов двух государств", - отметили в Погранслужбе.

Накануне на территории участка "Головной водораздел" таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Пограничный отряд Киргизии и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер. На месте конфликта собралось около 150 человек, которые начали закидывать друг друга камнями, добавили там.

В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана со своей стороны сообщили о семи пострадавших в этом конфликте, а также о подстрекательстве граждан Киргизии "во главе с председателем района Баткен Оразовым Акылбеком".

В ведомстве подчеркивают, что данное сооружение находится вдали от киргизских населенных пунктов, однако власти этой республики "специально мобилизуют своих граждан из отдаленных населенных пунктов и подстрекают их к межнациональному конфликту".

В заявлении говорится, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов данное гидросооружение полностью находится на территории Республики Таджикистан, оно построено еще в 1968 году и предназначено для осуществления ирригационных работ и полива земледельческих хозяйств приграничных городов и районов Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

В погранслужбе утверждают, что Киргизия "в одностороннем порядке оккупировала данное сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов использует возможности бойцов специального назначения переодетых в гражданскую форму".

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.