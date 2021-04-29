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Власти Киргизии сообщили об обострении на границе с Таджикистаном

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация на киргизско-таджикской государственной границе утром в четверг обострилась: было применено огнестрельное оружие, среди граждан Киргизии есть раненые, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"29 апреля примерно с 04:40 (01:40 мск) в местности Кочо-Бою Баткенского района Баткенской области Киргизии (...) обстановка обострилась", - говорится в сообщении.

Утверждается, что таджикская сторона начала обстреливать проезжающие автомашины граждан Киргизии из охотничьих ружей. Кроме того, отмечают киргизские пограничники, граждане Таджикистана бросают камни в киргизских граждан и принадлежащие им дома.

Среди граждан Киргизии, по данным погранслужбы, есть раненые.

Ранее в четверг киргизская сторона заявила, что трое граждан Киргизии пострадали в ходе конфликта на границе. В Государственном комитете национальной безопасности Таджикистана со своей стороны сообщили о семи пострадавших в этом конфликте. По инциденту на киргизско-таджикской границе УВД Баткенской области Киргизии возбуждено уголовное дело.

Причиной конфликта стала установка таджикской стороной камер видеонаблюдения на столбах линии электропередач. Пограничный отряд Киргизии и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовал приостановить данные работы.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.

По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

Киргизия Таджикистан

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