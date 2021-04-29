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Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе
Фото: J.D. Pooley/Getty Images

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана достигли договоренности о полном прекращении огня на границе и отводе сил, сообщает пресс-служба киргизского МИД.

В сообщении говорится, что достигнута договоренность о полном прекращении огня с 20:00 (23:00 мск) и отводе военных сил на места прежней дислокации.

"Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации. Также достигнута договоренность о патрулировании и мониторинге обстановки в приграничье с участием территориальных подразделений пограничных служб", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода на встрече в Казани выразили готовность к скорейшему разрешению конфликтной ситуации на границе. Как сообщает пресс-служба киргизского правительства, главы правительств двух стран считают, что при решении приграничных вопросов применение силовых методов недопустимо, и озвучили необходимость принятия срочных мер по недопущению дальнейшей эскалации конфликта.

В четверг, 29 апреля, на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран произошла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, пострадал 31 человек, один погиб.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.

Таджикистан Киргизия

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