Интенсивная перестрелка возобновилась между киргизскими и таджикскими пограничниками

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - В УВД Баткенской области заявили о новом обострении на киргизско-таджикской границе и о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками.

"К часу ночи в Лейлекском районе Баткенской области обстановка вновь обострилась. В приграничных киргизских селах Арка, Максат пограничники двух стран ведут интенсивную перестрелку", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова.

По ее словам, милиция работает в усиленном режиме. Местное население эвакуировано.

"Вдоль дороги горят дома граждан Киргизии и другие объекты", - сказала пресс-секретарь.

Ранее в четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренность о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (17:00 мск) и отводе военных к местам прежней дислокации. После этого киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 84 человека, трое, в том числе 12-летняя девочка, погибли.