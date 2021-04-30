Вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого полета

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность") не смог взлететь во время четвертого испытательного полета, сообщается в твиттере Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

#MarsHelicopter is safe and healthy. Data indicate the rotorcraft didn"t transition to flight mode, which had been a possible outcome. We'll attempt the 4th flight again on April 30. First data expected the same day around 10:39a PT (1:39p ET/5:39p GMT). https://t.co/X3fdIbbHyM pic.twitter.com/UQCOD0csQk — NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021

"В рамках амбициозного четвертого полета вертолет не смог подняться с поверхности Марса, - указывается в заявлении. - Команда (специалистов) проводит оценку данных и намерена вскоре предпринять еще одну попытку".

Предполагалось, что вертолет Ingenuity должен был подняться на высоту около 5 м и отлететь в южном направлении на 133 м на скорости около 3,5 м/с в кратере Джезеро в 10:12 утра по восточному времени в четверг. NASA планируют запустить его повторно 30 апреля, cообщается на сайте CBS News.

Первый полет над поверхностью красной планеты успешно прошел 19 апреля. Полет Ingenuity тогда продолжался 39,1 секунды. 22 апреля он поднялся уже на высоту 5 метров и отлетел в сторону на 2 метра, а уже 25 апреля вертолет смог преодолеть расстояние 50 м и вернуться.

Работа Ingenuity рассчитана на 31 день. Во время полетов на Марсе он будет производить аэрофотосъемку местности. Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.