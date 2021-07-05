Вертолет Ingenuity успешно совершил 9-й полет над поверхностью Марса

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность") успешно совершил полет над поверхностью Марса, проведя ряд испытаний систем навигации и электросвязи, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Вертолёт совершил девятый, самый сложный полёт, развивая скорость в 5 м/с в течение 166.4 секунд", - говорится в сообщении лаборатории реактивного движения NASA в Twitter.

#MarsHelicopter pushes its Red Planet limits. 🚁

The rotorcraft completed its 9th and most challenging flight yet, flying for 166.4 seconds at a speed of 5 m/s. Take a look at this shot of Ingenuity"s shadow captured with its navigation camera. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/zUIbrr7Qw9 — NASA JPL (@NASAJPL) July 5, 2021

По замыслу инженеров, вертолёт должен был пролететь 625 метров со скоростью 5 м/с, чтобы испытать навигационный алгоритм Ingenuity, который позволяет Ingenuity определять местонахождение на траектории полета. Он был разработан для полёта над плоской поверхностью, и не имеет конструктивных особенностей, позволяющих приспособиться к полетам над крутыми склонами и неровными поверхностями.

Также при приземлении аппарата проверялись возможности системы электросвязи, созданной с расчетом на то, что сигнал может быть передан, если на его пути "нет препятствий" на протяжении нескольких сотен метров, к передаче данных.

Вертолет-дрон Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость") в феврале этого года, совершил свой первый полет 19 апреля. Работа Ingenuity была изначально рассчитана на 31 день, однако в последствие было принято решение продолжить испытания аппарата. В её задачи входит аэрофотосъёмка окружающей марсоход местности.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.