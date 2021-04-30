В Киргизии заявили о новых перестрелках на границе с Таджикистаном и стягивании техники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава сельсовета Интернационал Лелейкского района Киргизии взят в заложники гражданами Таджикистана, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь УВД Баткенской области Киргизии Дамира Юсупова.

Она добавила, что обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной. Так, по ее словам, в Лейлекском районе замечена военная техника, принадлежащая таджикским военнослужащим, они "проникли в дома киргизских граждан в районе "Жилой дом", в селе Интернационал".

Лейлекский РОВД возбудил дело по статье "Преступления против мира", добавила Юсупова.

Между тем, замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил агентству, что в пятницу таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе. "Минут 20 назад таджикские силовики обстреляли киргизское село из гранатометов. Сейчас выясняем обстоятельства", - сказал Тулаев.

Он добавил, что более 20 тыс. граждан Киргизии эвакуированы из приграничной территории в Баткенской области. "13,5 тыс. человек были эвакуированы из приграничных сел Лейлекского района, еще 7 093 человека переселены в город Баткен из Баткенского района. Эвакуированным оказывают помощь местные службы гражданской обороны, доставляется гуманитарная помощь", - сказал Тулаев.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. По данным Минздрава Киргизии, в ней 13 погибли человек, больше сотни пострадали. Несмотря на заявления властей о договоренности прекратить огонь, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.