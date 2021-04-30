Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:31Заразились
на 29.04В России 4 796 557+9 284В мире 150 133 654+510 790

В Киргизии заявили о новых перестрелках на границе с Таджикистаном и стягивании техники

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Глава сельсовета Интернационал Лелейкского района Киргизии взят в заложники гражданами Таджикистана, сообщила в пятницу "Интерфаксу" пресс-секретарь УВД Баткенской области Киргизии Дамира Юсупова.

Она добавила, что обстановка на киргизско-таджикской границе остается напряженной. Так, по ее словам, в Лейлекском районе замечена военная техника, принадлежащая таджикским военнослужащим, они "проникли в дома киргизских граждан в районе "Жилой дом", в селе Интернационал".

Лейлекский РОВД возбудил дело по статье "Преступления против мира", добавила Юсупова.

Между тем, замглавы Баткенской области Киргизии Маруфхан Тулаев сообщил агентству, что в пятницу таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел в Баткенском районе. "Минут 20 назад таджикские силовики обстреляли киргизское село из гранатометов. Сейчас выясняем обстоятельства", - сказал Тулаев.

Он добавил, что более 20 тыс. граждан Киргизии эвакуированы из приграничной территории в Баткенской области. "13,5 тыс. человек были эвакуированы из приграничных сел Лейлекского района, еще 7 093 человека переселены в город Баткен из Баткенского района. Эвакуированным оказывают помощь местные службы гражданской обороны, доставляется гуманитарная помощь", - сказал Тулаев.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. По данным Минздрава Киргизии, в ней 13 погибли человек, больше сотни пострадали. Несмотря на заявления властей о договоренности прекратить огонь, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе, о поджогах и пожарах в селах Киргизии и стягивании военной техники.

Киргизия Таджикистан

Новости по теме

Новости

В Бишкеке сообщили о гибели трех силовиков в конфликте с Таджикистаном

Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась

Что случилось этой ночью: пятница, 30 апреля

Особый режим действует в трех сельских округах у киргизско-таджикской границы

Киргизия и Таджикистан договорились вывести военных и технику из зоны конфликта

В перестрелке на киргизско-таджикской границе погибли 13 граждан Киргизии

Количество пострадавших на киргизско-таджикской границе возросло до 124 человек

Вертолет Ingenuity не смог взлететь во время четвертого полета

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Десятки человек погибли при обрушении трибун на религиозном празднике в Израиле

Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');