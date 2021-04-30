В Бишкеке сообщили о гибели трех силовиков в конфликте с Таджикистаном

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Три киргизских пограничника погибли во время вооруженных столкновений на границе с Таджикистаном, сообщает пресс-служба Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии в пятницу.

"В ходе боестолкновений с таджикской стороной погибли трое военнослужащих отряда специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР, также 22 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Состояние двух военнослужащих оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Ранее "Интерфаксу" в Минздраве Киргизии сообщили, что в результате перестрелки на границе с Таджикистаном погибли 13 киргизских граждан.

Также сообщалось, что число пострадавших граждан страны возросло до 124 человек.

Ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в минувший четверг, 29 апреля, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.