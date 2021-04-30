В Бишкеке сообщили о новой приграничной перестрелке

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник киргизской милиции ранен во время новой перестрелки на границе с Таджикистаном, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе УВД Баткенской области Киргизии.

"В Лейлекском районе Баткенской области, в населенном пункте Арка-1 возле киргизско-таджикской границы вновь ведется перестрелка. Стрельба ведется периодически. Среди раненых есть сотрудник милиции", - заявил представитель пресс-службы.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе, а уже 29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

Как сообщает в пятницу "Коммерсантъ", конфликту предшествовали стычки между жителями приграничных районов Согдийской (Таджикистан) и Баткенской (Киргизия) областей. На фоне напряженности таджикская сторона, по данным газеты, решила установить камеры видеонаблюдения на территории участка "Головной водораздел", чтобы не допустить ограничения доступа к воде.

Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших 20 пограничников. Данных из Таджикистана пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.