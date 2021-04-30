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Россия призвала Киргизию и Таджикистан к дальнейшим переговорам

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - МИД России призвал Киргизию и Таджикистан выработать долгосрочные договоренности, чтобы избежать повторения приграничного конфликта. Также официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности России содействовать решению возникающих вопросов.

В Москве поддерживают решение Бишкека и Душанбе о прекращении столкновений и о создании Совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с населением, а также патрулирование и мониторинг обстановки в приграничье, добавили в МИД РФ.

Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. Стороны не пришли к единому мнению, около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 134 человека пострадали, погибли 13. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших 20 пограничников. Данных из Таджикистана пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки. В ходе одной из них был ранен сотрудник киргизской милиции.

МИД РФ Таджикистан Киргизия

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