Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:08Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 219+574 083

Турция и Россия начали переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Турция и Россия запустили переговорный процесс по поставкам вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

В миреТурция приступила к токсикологическим испытаниям "Спутника V"Читать подробнее

Коджа подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время он отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 25 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Спутник V Турция Россия COVID-19 Коронавирус

Новости

Байден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в мире

Байден заявил о намерении не допустить лидерства Китая в мире

Военные корабли РФ застряли в пробке перед Суэцким каналом

Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

В МИД РФ недоумевают из-за инициативы НАТО по "Северному потоку 2"

Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Задержанного с наркотиками певца Тиму Белорусских будут судить

СБУ пришла с обысками в офисы движения Медведчука

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"
Пандемия коронавируса

В Белоруссии началось промышленное производство "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Производство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июне

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');