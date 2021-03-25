Турция и Россия начали переговоры по поставкам вакцины "Спутник V"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Турция и Россия запустили переговорный процесс по поставкам вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V", сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

Коджа подчеркнул, что масштабное использование российской вакцины начнется после завершения клинических испытаний.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция обсуждает возможность закупок вакцин от коронавируса с Россией и Китаем.

Эрдоган обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему импорта из РФ вакцины от коронавируса COVID-19. В то же время он отмечал, что Турция также ведет работу по созданию собственной вакцины от COVID-19.