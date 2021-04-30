В Киргизии сообщили об увеличении числа жертв конфликта на границе

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Во время перестрелки на киргизско-таджикской границе погиб 31 гражданин Киргизии, сообщил "Интерфаксу" заместитель министра здравоохранения страны Жалалидин Рахматуллаев.

"Число жертв с киргизской стороны в ходе конфликта на границе с Таджикистаном достигло 31 человека", - сказал Рахматуллаев.

По его словам, за медицинской помощью обратились 154 человека.

"Среди погибших есть как военнослужащие, так и мирные жители. Особо тяжелые пострадавшие переведены на лечение в Бишкек. В Баткен прибыли нейрохирурги для оказания помощи и проведения операций раненым", - отметил Рахматуллаев.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта на границе с киргизской стороны 121 человек пострадал, 13 погибли (в том числе три киргизских пограничника).

Официальных данных о потерях с таджикской стороны нет, по данным местных СМИ, в ходе конфликта погибли до 10 граждан Таджикистана, более 90 пострадали.

Конфликт на киргизско-таджикской границе

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер, но это требование не было выполнено. В итоге около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако, по данным на утро пятницы, ситуация на границе остается напряженной. Крупных боестолкновений не отмечается, но при этом фиксируются локальные перестрелки.