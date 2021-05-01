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Президенты Киргизии и Таджикистана подтвердили планы отвести военных от границы

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в субботу провели телефонный разговор и подтвердили, что вся военная техника будет отведена от приграничных районов с обеих сторон, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

Кроме этого, лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию Киргизии и Таджикистана по ревизии всей военной техники на киргизско-таджикской границе.

"Главы государств отметили приверженность всем ранее достигнутым договоренностям и взаимоуважению территорий и границ стран. Также президенты выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации на границе", - говорится в сообщении.

Ранее в субботу киргизские пограничники сообщили о новом обострении ситуации на границе: по их данным, таджикские военные начали обстреливать жилые дома граждан Киргизии. Между тем таджикское агентство "Азия-Плюс" сообщало, что сначала стреляли с киргизской стороны.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе из-за установки видеокамер таджикской стороной на территории участка "Головной водораздел". Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу по установке видеокамер. На следующий день киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. В пятницу таджикские СМИ сообщали, что жертвами конфликта стали от восьми до десяти граждан Таджикистана, более 90 ранены.

Хроника 29 апреля – 01 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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