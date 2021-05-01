В Киргизии заявили об обстреле жилых домов таджикскими военными

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии, заявили в субботу в Пограничной службе Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 12:45 (09:45 по Москве) 1 мая обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы напряженная. В местности Арка Лейлекского района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана. Жители села были ранее эвакуированы", - говорится в сообщении.

Киргизские пограничники заняли оборонительные позиции на границе с Таджикистаном.

Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что таджикская сторона перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо в Баткенской области Киргизии, на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники.

Комментариев таджикской стороны пока не поступало.

Киргизско-таджикский участок госграницы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - неделимитированные участки, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами. По данным ГКНБ Киргизии, общая граница с Таджикистаном составляет 972 км, из них согласованы 519 км, не согласованными остаются 375 км.

28 апреля произошла стычка между пограничниками на киргизско-таджикской границе. Этому предшествовала установка таджикской стороной видеокамер на участке "Головной водораздел" из опасений, что доступ к воде может быть ограничен. Пограничный отряд Киргизии потребовал приостановить работу, стороны не пришли к единому мнению, в результате около 150 человек начали закидывать друг друга камнями.

29 апреля киргизские и таджикские силы вступили в вооруженный конфликт, обвинив друг друга в эскалации ситуации.

По последним данным, с киргизской стороны 154 человека пострадали, погиб 31. Среди погибших три киргизских пограничника. Среди пострадавших - 23 военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером в четверг стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было.