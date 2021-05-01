В Бишкеке люди вышли на акцию в поддержку жителей приграничных районов

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Около 200 человек вышли на митинг к Дому правительства в Бишкеке в поддержку жителей Баткенской области страны, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий в субботу.

Митингующие требуют, чтобы к ним вышел президент Киргизии Садыр Жапаров (офис главы государства расположен в Доме правительства - ИФ). Участники акции держат плакаты "Мы готовы защищать Родину, дайте нам оружие".

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.