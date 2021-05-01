Индия получила первую партию "Спутника V"

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в индийский город Хайдарабад, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"В этот день в стране начинается массовая вакцинация, которая охватит все взрослое население", - говорится в сообщении. В РФПИ отметили, что "к лету Индия готовится стать крупнейшим зарубежным хабом по производству российской вакцины".

Ранее президент России Владимир Путин в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди сообщил о решении предоставить Индии экстренную гуманитарную помощь. Уже 28 апреля в страну прибыли два борта МЧС России с 22 тоннами груза - кислородными концентраторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, антиковидными препаратами.

В четверг посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма сообщил, что производство "Спутника V" будет организовано в три этапа: на первом в страну будут поставляться готовые вакцины, на втором - оптом для расфасовки, а на третьем вакцину будут производить индийские компании.

В последние недели ситуация с коронавирусом в Индии серьезно ухудшилась. В субботу стало известно, что суточный прирост в стране впервые превысил 400 тысяч случаев заражения. Больницы не справляются с огромным числом поступающих больных. Тела умерших пациентов сжигают на кострах из-за большой загрузки крематориев.