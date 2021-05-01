Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:31Заразились
на 01.05В России 4 814 558+9 270В мире 151 397 939+877 473

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев COVID-19 за сутки

В Индии впервые выявили более 400 тыс. случаев COVID-19 за сутки
В Калькутте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Медики в Индии за последние сутки выявили более 400 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в субботу Hindustan Times.

Согласно данным властей, за 24 часа в стране обнаружили еще 401 993 случая заболевания. За все время пандемии это первый день, когда в Индии число заразившихся COVID-19 людей превышает отметку в 400 тыс.

В РоссииВсех прибывающих из Индии в Россию обязали изолироватьсяЧитать подробнее

До этого в течение 10 дней подряд в Индии ежедневно фиксировали более 300 тыс. случаев заражения.

В общей сложности, более 19 млн человек заразились COVID-19 в Индии за время пандемии. Больше случаев было выявлено только в США.

Многие страны в последние дни ограничивали транспортное сообщение с Индией, чтобы, в частности, снизить риск попадания на свою территорию "индийских" штаммов коронавирусной инфекции.

Индия на грани возможностей

14
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах Родственники часами ждут очереди, чтобы попрощаться с погибшимиВо многих городах Индии возле больниц наблюдаются очереди из зараженных COVID-19 и их родственников, а сами медицинские учреждения переполненыНа фоне роста заболеваемости больницы испытывают нехватку кислорода для тяжело болеющих пациентовГоспитали предупреждают, что они находятся на грани своих возможностей. Правительство направляет специальные поезда с грузом баллонов в наиболее пострадавшие города. В доставке кислорода задействованы и ВВС Индии.В целом по стране ежедневно регистрируют около двух тысяч смертей от COVID-19В начале 2021 года индийские власти считали, что им удалось взять пандемию под контроль: в середине февраля показатели заболеваемости упали до 11 тысяч в сутки, в стране началась вакцинация. Однако после этого был зафиксирован всплеск заболеваемости, подстегиваемый появлением новых штаммов вируса Повлияло на ситуацию и проведение массовых праздников, например, религиозный Кумбха Мела, который собрал миллионы паломниковИндия заняла первое место в мире по масштабам вакцинации, преодолев границу в 140 млн сделанных прививок. Специальный комитет экспертов по лекарствам одобрил экстренное применение российской вакцины "Спутник V". До этого в стране разрешили применение препарата Covishield, который производят в Индии по технологиям компании AstraZeneca, и местной вакцины Covaxin.По количеству случаев коронавируса Индия занимает второе место в мире после США, а по уровню смертности от вируса - четвертоеПравительство подвергается критике за неподготовленность к новой волне эпидемииМногие эксперты полагают, что Индия не пройдет нынешний пик волны COVID-19 еще как минимум три недели, а реальное число заболевших и скончавшихся намного выше официальных данных
В стране переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах
Хроника 09 января 2020 года – 01 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Индия Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия и Таджикистан договорились о совместных патрулях на границе

В Иерусалиме сошел благодатный огонь

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

В Киргизии заявили об обстреле жилых домов таджикскими военными

Пограничный конфликт Таджикистана и Киргизии

Киргизия заметила передвижение военной техники за таджикской границей

Что случилось этой ночью: суббота, 1 мая

NASA приостановило контракт со SpaceX на отправку астронавтов на Луну

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

США осудили введенный Москвой запрет на въезд в РФ восьми чиновников ЕС

Цена газа в Европе взлетела до $295/тыс. куб. м

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

В ЕС сочли меры РФ безосновательными и оставили за собой право на ответ

Что произошло за день: пятница, 30 апреля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');