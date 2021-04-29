Второй борт МЧС РФ с гуманитарной помощью приземлился в Индии

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Второй самолет с гуманитарной помощью от России для Индии совершил посадку в Нью-Дели, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

В Индию двумя бортами МЧС РФ были направлены 22 тонны гуманитарного груза от России для борьбы с коронавирусом. В составе груза - кислородные концентраторы, аппараты искусственной вентиляции легких, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства.

В последние недели в Индии сильно ухудшилась ситуация с коронавирусом: ежедневно в стране регистрируют свыше 300 тыс. случаев заражения и несколько тысяч смертей от COVID-19. В больницах не хватает коек и кислородных баллонов, переполнены крематории, поэтому тела погибших сжигают прямо на улицах.

На данный момент Индия находится на втором месте в мире по числу случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии здесь зарегистрировано почти 18 млн случаев заражения, скончались более 201 тыс. человек.

В конце марта в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией, также известную как B.1.617. По предварительным данным, этот вариант не только более заразен, но и устойчив к антителам, которые вырабатываются у переболевших COVID-19. Пока ученые не установили прямой связи между появлением этого штамма и стремительным распространением коронавируса в Индии.