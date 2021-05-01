Бишкек не увидел необходимости в помощи ОДКБ на фоне конфликта на границе

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Помощь ОДКБ в мирном урегулировании вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном не потребуется, заявила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Киргизии Галина Байтерек.

"Руководство страны благодарно, что ОДКБ готова оказать помощь, но в данное время такой необходимости нет. Недавно между сторонами был подписан протокол о прекращении огня и отводе сил", - сказала Байтерек.

Она отметила, что во время встречи правительственных делегаций "стороны услышали друг друга и договорились провести ревизию по периметру границ".

Ранее в субботу генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация готова помочь в мирном урегулировании конфликта между Киргизией и Таджикистаном. "Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать Кыргызстану и Таджикистану всю необходимую помощь в разрешении конфликта в случае их обращения к Организации с соответствующей просьбой", - говорится в заявлении Зася, опубликованном на сайте ОДКБ.

Главы Госкомитетов нацбезопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали в субботу протокол о прекращении огня на приграничной территории.

По последним данным, в ходе приграничного конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Жертвами со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили в пятницу местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.