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Из приграничных районов Киргизии эвакуировали более 51 тыс. человек

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Более 51 тысячи граждан Киргизии эвакуированы из зоны приграничного конфликта с Таджикистаном, сообщила в субботу "Интерфаксу" пресс-секретарь Баткенской областной администрации Чолпон Бердикулова.

"Общее количество эвакуированных граждан на данный момент составила 51 381, это в основном дети, женщины и старики", - сказала она.

"Цифра будет расти, так как сюда еще не включены те люди, которые самостоятельно покинули свои дома, опасаясь за свою безопасность, - отметила Бердикулова. - Они находятся в горах, некоторые семьями переселились во внутрь страны".

По последним данным, в ходе конфликта с киргизской стороны 166 человек пострадали, погибли 33. Среди погибших три киргизских военнослужащих. 1-2 мая в Киргизии объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня, однако в течение пятницы в приграничных районах возникали локальные перестрелки. В ночь на субботу инцидентов зафиксировано не было, однако утром сообщения о перестрелках стали поступать вновь.

Хроника 29 апреля – 01 мая 2021 годаПограничный конфликт Таджикистана и Киргизии
Киргизия Таджикистан

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